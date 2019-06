PeeWee lanza su nuevo álbum D.N.A

"Chiquilla, te quiero" fue una de las primeras frases que escuchamos de PeeWee y que no pudimos sacar de nuestras mentes junto a las canciones "Na na na (Dulce niña)" y "Sabes a chocolate" temas que nos pusieron a bailar a mediados de la primera década de este milenio.

Luego de 16 años de comenzar su carrera, el cantante sigue conservando estos ritmos bailables en su música que suben la temperatura de su público en la pista de baile.



Prueba de ello es su nuevo álbum D.N.A lanzado el pasado viernes, que lo ha inspirado todo su pueblo latinoamericano y en especial las historias de sus fanáticos, ídolos y familiares, de esta forma asegura que la gente se va a poder identificar y conectar más rápido con sus melodías.

En este disco PeeWee desea poner en alto aquellos sonidos con los que creció, que lo hicieron bailar, disfrutar, enamorarse y reír.

"Principalmente D.N. A es una fusión de ritmos obviamente urbanos y latinos, estoy muy cómodo con el resultado final. Justo por eso decidí ponerle D.N.A. porque tiene las melodías, la producción y los ritmos que llevo en la sangre desde muy pequeño. Tiene géneros que he hecho desde que inicie mi carrera. Hoy en día me siento cien por ciento satisfecho con lo que estoy interpretando", dijo el cantante.

Hasta el momento, PeeWee ha lanzado cuatro álbumes: Yo soy (2009), Déjate querer (2010), Vive2life (2013) y El PeeWee (2016), todos bajo los géneros pop latino e influencias de la cumbia. También comenta que en esta ocasión le dio a sus temas una nueva forma de interpretar: uso un color y tono de voz diferentes a todo lo que ha hecho.

"Es un álbum demasiado completo, que tiene un poquito de todo: canciones de amor y desamor. Van a ver otro lado de mi carrera en lo absoluto, la verdad fue un reto para mí interpretar de una manera distinta, ya que hay dos canciones donde experimento y me atrevo a cantar en tonos más bajos y un color diferente en todos los sentidos, yo no lo había experimentado, fue genial" menciona el ex Kumbia King.



PeeWee se siente muy entusiasmado por este proyecto ya que realmente pudo intervenir en él, y eso fue una meta cumplida. Además, sostiene que hasta este momento aún le faltan sueños por cumplir, el más importante ahora es ser productor de otros artistas y darle oportunidad a nuevos talentos.

"Hay muchos sueños por cumplir, debo mejorar todos los días en cualquier aspecto de mí. Estoy en un momento en mi vida en el que quiero dedicarme plenamente a la música, y también como productor. Deseo producir a diferentes artistas, buscar nuevos talentos para darles la oportunidad que a mí me dieron" dijo PeeWee.

El sencillo "Tú lo sabes" junto a Juan Magán es la única colaboración en D.N.A., sin embargo, el intérprete de "Lo que me pasa" confiesa que habrá una segunda parte de este disco en la que ya está preparando varias colaboraciones. Por ahora, se encuentra enfocado en crear el concepto de su nuevo show para promocionar este disco.