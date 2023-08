Pedro Pascal asiste a exhibición inspirada en él y encuentra cerrado

TIJUANA.- El domingo pasado el actor, Pedro Pascal, llegó a a la Galería Rhodes junto con sus amigos Russell Tovey y Robert Diament, quienes tienen un podcast llamado ´Talk Art´ para ver una exhibición inspirada en el actor y se tomaron una foto afuera, ya que la galería se encontraba cerrada.

La exhibición titulada ´ADHD Hyper Fixation And Why It Looks Like I Love Pedro Pascal´ está siendo exhibido en la Galería Rhodes en Margate.

La artista Heidi Gentle Burrell, quien creó 14 imágenes del actor, dijo que sería muy especial para ella que el actor volviera para que pudiera explicarle que no está obsesionada con él, a pesar de haber pasado seis meses viendo su cara.

Dijo, que era una pena que el actor no pudiera entrar, pero que le reconfortaba que tanto el actor como sus amigos estuvieran al tanto de la exhibición y agregó que pronto habrá una segunda parte de la exhibición con nuevas piezas.

Explicó que comenzó a trabajar en las obras mientras lo veía en Game Of Thrones y The Last Of Us, y le pareció que su cara era tan interesante, que comenzó a dibujarlo.

La exhibición estará disponible hasta el 1 de septiembre de 2023.