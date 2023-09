Pedro Damián niega ser productor que propició que Anahí padeciera bulimia y anorexia

Ciudad de México.- Anahí, puso en la mira pública a Pedro Damián, tras contar en una entrevista que un productor la orilló a padecer anorexia y bulimia, luego de mencionarle que la veía “gordita” para protagonizar una telenovela.

A pesar de que no desveló el nombre de la persona que le hizo este comentario, las especulaciones sobre la identidad del productor no se hicieron esperar, por lo que Pedro Damián decidió acabar con los señalamientos y negó tajantemente haber sido él quien señaló a Anahí por su aspecto físico.

No fui yo, no, no fui yo, yo nunca haría eso, yo no tengo esa forma de trabajar con nadie. Si te diste cuenta en la entrevista que dio con López-Dóriga, todo lo que dijo [de mí] se contradice con eso mismo, ¿no es cierto?, entonces yo creo que es en las palabras de ella, en el sentido de cómo aprecia lo que hicimos juntos, y el proceso que trabajamos durante más de cinco años”.