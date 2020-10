“Paulina (Rubio), una vez me tiró mi ropa al escusado”: Erik Rubín, hablando de su llegada a Timbiriche

Antes de la entrañable amistad que ahora existe entre la mayoría de los integrantes del grupo Timbiriche, no todo fue “miel sobre hojuelas”, ya que estando en la adolescencia, a algunos les costó mucho trabajo ser aceptados por sus compañeros, entre ellos Erik Rubín.

Para un programa de TV Azteca, el propio artista recordó las “diabluras” que sus compañeros le hicieron cuando ingresó al grupo a la edad de 12 años, en 1983, un año después de haberse formado el grupo, ya que era sobrino de la compositora Amparo Rubín, pero su talento indiscutible provocó conflictos en la agrupación.

Paulina, una vez me tiró mi ropa al escusado; Diego, en una entrevista, me agaché a abrocharme las agujetas y me pegó contra la mesa. Ellos siempre me estaban haciendo bromas pesadas, entonces, una vez, en unas clases de canto, había una terracita o algo así y salieron Diego y Benny, y yo los encerré ahí como una hora y Benny me acuerdo que me decía: ‘Abreme, te voy a matar’ y cuando le abrí, se me dejó ir a la ‘guamazos’”, relató.