Paulina Rubio se declara pro Shakira

Ciudad de México.- Paulina Rubio habló sobre su vida sentimental después de que trascendiera que su ex, Gerado Bazúa empezó un nuevo proceso legal en su contra por la custodia de su hijo.

Aunque no se expresó directamente sobre el tema, Paulina reveló en el podcast de Vicky Martín Berrocal, que todas sus canciones son autobiográficas.

Después de que Vicky la alabara diciendo que ella había lanzado temas contra sus ex antes que Shakira, Rubio dijo. “Amo a Shak, déjenla, lo tenía que hacer también, pero no importa (que yo no haya tenido tanto crédito), la rueda no está inventada, la rueda ya se inventó… a mí me encanta Shak, yo soy por Shak y no me toquen a mi Shak, es que tenía o volverse loca, o sacar la canción y que se vuelvan locos”.

Contra exparejas

Pero como la diseñadora insistió en que Rubio fue primero dentro de esa categoría de componer temas contra las exparejas, Pau puntualizó: “Y también Perales, y también Joan Manuel Serrat. Claro, uno va sacando el colmillo y yo creo que el mayor error de la mujer es enamorarse… ¿quién es Paulina ante eso?, es la mejor Paulina, yo no voy a cegarme nunca a decir no al amor”.

Previo a estas declaraciones, la intérprete de “Ni una sola palabra” manifestó que no ha sido una buena época para ella en el terreno emocional, pues sigue afrontando el deceso de su madre.

He pasado un año en donde para mí, brillar ahí sí, pero primero quiero estar con mis hijos y mantener ese núcleo, Susana, mi madre, era el sol de esta galaxia, entonces al pasar a la quinta dimensión primero mis hijos tienen que saber que se ha ido mi madre, y que no va a haber nada más importante, a partir de eso, la vida tiene que continuar… Entonces, también enseñarles a tus niños a que te levantas, y la vida sigue, he tenido que hacer muchísimas meditaciones de gratitud para pasar este duelo, yo he querido que mis niños vean que soy una mamá trabajadora, que soy una mamá que disfruta estar con ellos, en un momento en donde tu madre se ha muerto o estás divorciándote o has cambiado de trabajo o te han echado del trabajo, eres mamá soltera, hay que conectar con sus sentimientos, con tus sentimientos”

Declaró.

Golpes de la vida

Finalmente, la cantante aseguró que es una persona que aguanta los golpes de la vida y no se deja vencer por la depresión, aunque la muerte de Susana Dosamantes, la ha hecho cambiar un poco de opinión en este sentido.

“Ahora lo he tenido, mi madre se ha ido a la quinta dimensión, ¿qué más qué eso? (…) todo mundo da por hecho que tú ya eres un roble, y que no te lo tiene ni qué decir, yo si quiero que me lo digan, vivimos en una sociedad donde la gente es perfecta, todo mundo quiere transmitir, entonces si yo quiero decir algo, lo digo”, dijo al respecto.