Paulina Mercado reaparece tras operación de tumor cerebral

Ciudad de México.- Paulina Mercado reapareció públicamente junto a Juan Soler a poco más de 24 horas de haber sido intervenida quirúrgicamente de un tumor cerebral que recientemente le fue diagnosticado.

La conductora del programa Sale el Sol y el actor argentino grabaron un video que compartieron con sus seguidores de Instagram para aclarar el estado de salud de Mercado, luego de que trascendiera que estaba en terapia intensiva.

“Miren esa belleza de mujer que está al lado mío, recién operadita, pero vean cómo se ve, una estrella de cine”, inició Soler; pero Paulina lo interrumpió y señaló: “Algo ha de querer, lo conozco bien, recuerden que es actor”.

Excelente ánimo

Tras demostrar el excelente estado de ánimo en el que se encuentran, Paulina manifestó: “Primero les quiero dar las gracias porque hemos recibido muchísimos mensajitos, quedamos de avisarles de cómo iba todo y ¿qué creen?, la operación fue todo un éxito, la verdad estuve en manos de unos doctores fantásticos, que no saben cómo me cuidaron”.

Después de agradecer al hospital que le brindó la atención, así como a los médicos que intervinieron en su caso, la artista de 51 años explicó el proceso de su operación.

Fue muy sencillo sacarme el tumorcito, lo sacaron de acá (señalando detrás de la cabeza), no me raparon, y tengo aquí unas grapitas, pero todo está fantástico, me siento súper contenta, súper agradecida, y con ganas de devorarme la vida”

Declaró.

Agradece apoyo

Finalmente, Mercado agradeció a sus seres queridos por el apoyo recibido, pero destacó la forma en que Juan lo ha hecho durante todo este proceso.

“Sobre todo agradecida por estar con este ser lleno de luz, que se ha portado impresionante conmigo, de verdad ha sido un ángel, no se me ha despegado, ahorita estaba aquí estudiando sus escenas (…) me trajo mi café, porque ya soy adicta al café. También muy agradecida por la familia que tengo, por mis hijos”, expresó.

Cabe mencionar que antes de realizar este clip, Paulina compartió una fotografía donde aparecen la mano de Soler y la de ella entrelazadas con el siguiente mensaje: “Mi fuerza… mi motivación @juansolervalls te amo. Gracias por siempre sostenerme con tu infinito amor…”.

De esta manera, se espera que la presentadora pueda volver en breve a sus actividades normales, aunque por el momento se desconoce cuánto tiempo requerirá para su completa recuperación.