Paula Arango revela detalles de denuncia que hizo contra su Pepe Gámez por robo

Ciudad de México.- Pepe Gámez, exintegrante de La Casa de los Famosos 3, fue denunciado legalmente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la diseñadora Paula Arango, por presunto robo de joyas poco antes de concluir su noviazgo en marzo de 2022.

Desesperada porque su denuncia no ha dado resultados, la también empresaria, de 38 años, envió un comunicado a la prensa para exhibir a su expareja, de 39, pues de acuerdo con Arango, Gámez le robó objetos y joyas con alto valor económico y sentimental, después de tener discusión y decidir que lo mejor era separarse.

Los hechos aparentemente ocurrieron cuando la diseñadora salió del departamento donde a veces él pasaba la noche. Según testigos, el actor se encerró en la habitación, abrió una caja fuerte y salió del domicilio ubicado en Lomas Altas con una maleta sin decir una palabra.

Denuncia hecha

Aunque la denuncia ya está hecha, el abogado de Paula explicó que Gámez no ha sido notificado debido a que no cuenta con un domicilio fijo. Por lo que consideraron que este comunicado servirá para presionar a las autoridades correspondientes, así como a Pepe Gámez, quien no ha hecho frente a esta acusación.

“Ana Paula Arango espera que se haga justicia y recupere sus joyas, muchas de ellas regalo de su querida abuela María Luisa, que para ella son un legado familiar con un gran valor sentimental, además del económico”, detalló el defensor legal de la diseñadora.

A pesar de que Arango explica que la denuncia tiene más de un año y medio y hasta el momento Pepe no ha sido notificado por no tener residencia fija, los seguidores del actor aseguran que la diseñadora miente, mientras que otros reprueban que él se aprovechara de ella.