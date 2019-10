Paul McCartney y Ringo Starr se reúnen para interpretar "Grow Old With Me"

Paul McCartney y Ringo Starr se han unido para lanzar una versión de "Grow Old with Me" de John Lennon.

El tema fue una de las canciones finales escritas por Lennon antes de su muerte en 1980 y luego fue lanzada póstumamente en Milk and Honey de 1984. Una década después, McCartney, Starr y George Harrison pensaron volver a grabar la canción durante la realización de The Beatles Anthology.

Ahora, McCartney y Starr finalmente han hecho exactamente eso.

Su versión de "Grow Old With Me" presenta a Starr en la batería y la voz, McCartney en el bajo y la voz de acompañamiento, y Joe Eals de The Eagles en la guitarra. Jack Douglas proporcionó producción y arreglos de cuerdas.

Cabe señalar que durante un comunicado de prensa, Starr explicó el significado sentimental de la canción.

Paul McCartney y Ringo Starr se reunieron para grabar una canción de John Lennon �� https://t.co/48ClCyv45v — Sopitas (@sopitas) October 25, 2019

"Soy una persona emocional. Y me encantó esta canción. Lo canté lo mejor que pude. Me va bien cuando pienso en John tan profundamente. Y lo he hecho lo mejor posible. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Lo otro bueno es que realmente quería que Paul jugara con él, y dijo que sí. Paul vino y tocó el bajo y canta un poco sobre esto conmigo. Entonces John está en ello de alguna manera. Estoy en eso y Paul está en eso. No es un truco publicitario. Esto es justo lo que quería. Y las cuerdas que Jack arregló para esta pista, si realmente escuchas, forman una línea de "Here Comes the Sun". Entonces, en cierto modo, somos nosotros cuatro’’, expresó.

"Grow Old With Me" aparece en el nuevo álbum en solitario de ‘Starr, What’s My Name’