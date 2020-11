Paul McCartney revela que usa teleprompter para no olvidar las canciones de The Beatles

REINO UNIDO.- Paul McCartney ha revelado que usa un teleprompter en sus shows en vivo para evitar que se le olvide alguna de las canciones de The Beatles.

El cantante estuvo de invitado en una edición reciente del podcast SmartLess cuando explicó dicha situación.

“A veces, estoy haciendo una canción, como 'Eleanor Rigby' [lanzada en 1966] o algo así, y estoy en piloto automático’’, comentó“, ‘’Y estoy empezando a pensar," Oh, ¿qué voy a cenar? Tal vez no tenga la sopa, pero tal vez elija el plato principal. Entonces digo," ¡Alto! "Porque estoy cantando" Eleanor Rigby ". Me he separado no solo de Paul y la fama, sino que un par de bits en mi cabeza van en diferentes lugares. A veces eso se rompe y me olvido de la canción. Tengo un teleprompter”, aseguró.

Cabe mencionar que McCartney dijo en una entrevista el año pasado que tenía que "volver a aprender todo" del extenso catálogo de The Beatles, y parte del material data de hace 55 años.

"Vamos al ensayo y yo digo, 'Oh, sí, así es como va'", explicó.

“En algunas de las canciones antiguas dices, 'Oh, eso es inteligente, yo no hubiera hecho eso'. Es emocionante pensar que todavía funciona. Éramos un pequeño grupo de rock and roll de Liverpool, simplemente siguió adelante”, expresó.

McCartney anunció su tan esperado álbum "McCartney III" el mes pasado. Siguiendo a "McCartney" (lanzado en 1970) y "McCartney II" (1980), el nuevo récord llegará el 18 de diciembre.