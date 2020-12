Pau Donés "reaparece" con emotivo homenaje a "Fideos" su mascota y amigo fiel

ESPAÑA.- Fue el 9 de junio de este año cuando el cantante español Pau Donés murió a causa del cáncer de colon que le fue diagnosticado desde 2015, ante su muerte sus fans no quedaron a la deriva, pues justo poco antes de su deceso la banda que lideró por más de dos décadas, Jarabe de Palo, publicó su álbum Escupes o tragas, que esperaba marcar su regreso a los escenarios.

De dicha producción se desprendió el sencillo “Eso que tú me das”, un homenaje a su hija, Sara, con quien protagonizó el que parecía ser su último videoclip, sin embargo, este 11 de diciembre los fans de Pau tuvieron una grata sorpresa, un video más de su ídolo, acompañado de su fiel amigo de cuatro patas: 'Fideos'.

De acuerdo a las palabras del propio Pau (y que se muestran como descripción del clip), su intención era lograr transmitir mediante las imágenes con 'Fideos' la sensación de paz y plenitud que sentía en compañía de su leal can.

La canción se titula ‘Misteriosamente hoy’, y es una especie de legado que Pau quiso dejar para todos los seguidores de su carrera, y de Jarabe de Palo.

“Mayo 2020. Vall d’Aran, Lleida. Simplemente me gustaría hacer un vídeo en el que se me vea con mi perro 'Fideos', juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada… simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña…conseguir transmitir esa sensación me haría feliz...”, escribió Donés. Pau y Fideos estaban juntos en Vall d’Aran, lugar en el que el intérprete de ‘La flaca’ quiso pasar sus últimos días.

“Todo me parece bien, me siento bien conmigo, nada tengo por hacer, no tengo líos, sólo tiempo que perder y el corazón tranquilo, hoy me siento bien, deliciosamente bien”, se escucha en el tema ilustrado por un paseo de 'Fideos' y Pau.