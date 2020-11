Patylu tendrá un festejo irrepetible

"Cantar para niños no es cosa fácil" es una de las enseñanzas que Paty Sirvent, mejor conocida como Patylu, aprendió de Chabelo, a quien admira mucho y ha cumplido su sueño de grabar algunas canciones con la leyenda de la televisión mexicana.

"Desde el principio de Patylu, yo me acerqué a él y le dije que sería un honor para mí que grabáramos en una de mis canciones y grabó en 'Quisiera' y en 'Un gran verano' y después grabamos juntos 'Adiós Superman', pero él siempre me abrió las puertas a su programa, confió mucho en mí, porque siempre me decía que, muchas chavas se le habían acercado a él, diciéndole que querían grabar para niños y que así como venían no pasaba nada y se iban", comparte con EL UNIVERSAL.

Durante esta cuarentena, la cantante informa que se acercó a la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), con el fin de hacer campaña para ayudar a tranquilizar a los niños por medio de consejos que los invitaban a reactivar su creatividad. "La campaña fue para que los niños se activaran, di consejos para que estuvieran tranquilos, de cómo pueden ayudar en la casa, encontrar algo que les guste mucho, como ver una película, armar un rompecabezas, leer un cuento, estar con sus hermanos, cómo pueden ayudar a tender la cama, recoger la mesa y también hice una coreografía para que se animaran y se pusieran a bailar con sus papás", explica.

Por otro lado, dice que también compuso una canción a las mamás en donde reconoce el arduo y difícil trabajo que han tenido que hacer durante la pandemia.

"Habla de eso reconocer todo lo que hace la mamá, yo en este caso se la canté a mi mamá porque se la compuse de regalo de cumpleaños", señala.

Por el momento la cantante quiere festejar sus 25 años de carrera artística con un concierto Irrepetible el próximo 22 de noviembre, donde también interpretará algunos temas de Jeans.

"Creo que es un momento de hacer una pausa y agradecer y devolverle todo ese cariño a la gente que me han dado durante 25 años. Hace cinco años me invitaron mis compañeras a ser parte del reencuentro con JNS, fui a comer con ellas y les súper agradecí, pero realmente yo estaba muy metida en la etapa de mamá, mi hija tenía 2 años. Además tenía mi proyecto de Patylu. Me apoyaron y ahorita esta es mi forma de regresar a la nostalgia del pasado, pero incluyendo a los niños".