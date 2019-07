Paty Navidad es tendencia por comentarios de inteligencia artificial

CIUDAD DE MÉXICO.- De nuevo Paty Navidad es tendencia en Twitter, esta vez por una serie de comentarios relacionados con la inteligencia artificial y el transhumanismo.



La actriz intercambió puntos de vista con los cibernautas:



"HAARP es la causa real del 'calentamiento global' El arma o proyecto más peligroso, ha causado terrible daño a la atmósfera y le ha otorgado a la élite y a militares poderes similares a 'Dios' con los que provocan huracanes, temblores, tornados, sequías, calentamiento global, etc.", escribió.



La mexicana ha estado muy activa en sus redes defendiendo sus puntos de vistas sobre la verdadera causa, según ella, de problemas en México como temblores, sequías, inundaciones, incendios.



"Lo sé y está muy claro, es cuestión de informarse, leer e investigar sobre el HAARP.

Lo que está sucediendo en nuestro país, temblores, sequías, inundaciones, incendios, etc. 'No es normal' lo están provocando, es un arma que la usan para alterar el clima, atacar y destruir".



"Desde el 2017 no han parado los ataques a nuestro país, los terremotos, huracanes como 'Patricia' fue provocado por HAARP. Lo que va de este año se ha intensificado los cambios climáticos en inundaciones, sequías, incendios, estos últimos temblores son dirigidos, obra de HAARP".



"¿Habrás notado, Paty querida, que todo lo que escribes, denota como si ya estuvieras adoctrinada? Has pasado de hacer un comentario, a toda una gama de ejemplos y afirmaciones como si tuvieras un programa en mente. Saludos".



La actriz respondió:

Lo he vivido desde hace años, me atendieron muchos médicos, esa experiencia terrible detonó en tumor en la hipófisis debido a la tortura y trauma, estuve a punto que me indujeran a un coma, etc. hay pruebas y testigos, por eso levanto mi voz. Tienen todo el derecho a no creerme.