Paty Navidad aclara polémica de “toalla sanitaria”

CIUDAD DE MÉXICO- Paty Navidad es una de las figuras del espectáculo más polémicas, debido a que en repetidas ocasiones sus declaraciones han sido tema de noticia.

Actualmente la actriz forma parte del programa de ‘La casa de los Famoso 3’ donde su participación ha dado mucho de que hablar en cada una de sus apariciones en el reality.

Sin embargo fue por medio de TikTok que se ha estado viralizando una grabación en el que Paty Navidad reveló que había sucedido con la polémica de una ocasión en el que una presentación en un programa ocurrió un incidente.

Lo que sucedió fue que la artista mientras cantaba se pudo ver como algo cayó por debajo de su vestidos y de primera instancia comenzaron los rumores de que era una toalla sanitaria.

La vez que estaba cantando en un programa en Miami, que dicen que fue una toalla sanitaria, no fue real, eso si fue un kleenex que me puse porque estaba sudando mucho” comentó la actriz.

Paty reveló que optó por haberse puesto papel entre sus piernas, debido a que como traía shorts, medias, comenzó a sudar bastante y pensó que esa sería la solución pero al final se calló.

Es por eso que la artista quiso explicar nuevamente que ese rumor no era cierto, mientras su compañeros presentes la apoyaron, seguramente recibió el apoyo por parte de sus seguidores.

Niurka critica a Paty Navidad

Hace unos días, Niurka volvió a crear polémica al expresarse sobre el físico de Paty Navidad, quien ahora se encuentra dentro de La Casa de los Famosos, programa en el que la cubana participó anteriormente.

"La verdad no es una ofensa, es la verdad. Ahorita está dada en la ma.... Al que le guste bien y al que no que chi… a su madre junto con quien me critique. Está muy abandonada y lo voy a seguir repitiendo mientras me lo sigan preguntando porque es lo que ven mis ojos".