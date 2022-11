Paty Cantú: La historia detrás de "Goma de mascar"

CIUDAD DE MÉXICO.- "Goma de mascar" es una de las canciones más emblematicas de la cantante mexicana Paty Cantú, sin embargo, el razonamiento detrás de su composición nunca había sido revelado, al menos no hasta ahora.

Por medio de un TikTok publicado en la cuenta de la intérprete de "Suerte", la cantante recordó que hace más de una década, sostuvo un romance algo turbulento con una persona que seguía aferrandose a ella después de haber terminado la relación y eso le hizo sentir incómoda, pues incluso la amenazó con golpearse si no regresaba con él.

Empecé a salir con él y, de repente, me empezó a volver loca y, de repente, ya no lo soportaba y, de repente, lo quería yo cortar y se pegaba con un zapato en la cabeza y decía que no lo dejara; y yo me asustaba y no lo dejaba, relató la artista mexicana.