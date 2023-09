Patsy Pepping regresa a la pantalla con ''Ellas soy soy''

Tijuana BC.- El papel de Gloria Ruiz, madre de Gloria Trevi, es el personaje que trajo de vuelta a la pantalla chica a la actriz Patsy Pepping en “Ellas soy yo”, serie que narra la vida de la cantante desde su punto de vista.

El proyecto que actualmente se transmite por Las Estrellas y está completo en VIX, reúne un cúmulo de actores como Patsy, quien se muestra feliz de dar vida a una pieza clave en la vida de la intérprete.

“No tuve la oportunidad de convivir con la señora Ruiz, pero si vi todos los videos posibles de ella para ver cómo hablaba, cómo se movía, el uso del maquillaje y también tomamos unas clases de acento norteño”, sostuvo.

En entrevista vía telefónica, la actriz de 60 años agregó que fue un reto importante, porque es personificar a alguien que aún vive.

“Estas con el riesgo de que vea tu trabajo y que le guste o no, y que muchos la conocen, así que espero que a la gente le guste lo que hice”, indicó.

Además Patsy, se identifica con la mamá de “La Trevi”, porque uno de sus tres hijos es cantante y también tuvo que analizar muy bien con quién debía estar su hija.

Aún más me ayudó para entender a Gloria Ruiz, porque me identifiqué mucho, no ser invasiva, que cuenten conmigo, que no sientan que la estoy controlando... Confiar en lo que te dice tu hijo, porque yo también tengo otros hijos, como los tiene Gloria Ruiz, y como mamá es difícil, sea artista o no”