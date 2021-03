Pascal Nadaud: Un eliminado más de "Exatlón México"

CIUDAD DE MÉXICO.-Pascal Nadaud, del equipo “Héroes”, se convirtió en el eliminado de la semana 26 de “Exatlón México”, tras pasar por un fuerte dolor de espalda que le impidió dar lo máximo en el circuito.

En el duelo de eliminación, Dan Noyola, Pascal Nadaud y Javier Márquez se enfrentaron para decidir quién se quedaba en las playas de “Exatlón”. Pese a la lesión en su espalda, Pascal continuó con el enfrentamiento.

“Estoy feliz… No siento dolor, se los juro”, dijo Pascal a sus compañeros azules tras su eliminación. “Mi corazón arde ahorita. Estoy muy contento y estoy triste al mismo tiempo, y sepan que cuentan con un Pascuchi allá afuera, para siempre, ¿eh?”.

Exalón México: "Héroes", dolidos por la partida de Pascal Nadaud

Los abrazos y el llanto fueron los protagonistas de la noche de este domingo en “Exatlón México” mientras el equipo “Héroes” despedía a su compañero Pascal luego de 26 semanas.

"Tu cuerpo ha dicho hasta aquí y eso es lo más importante", subrayó Antonio Rosique.

Exatlón México: Pascal dice adiós a la competencia

Pese al mal momento que pasó Nadaud en el circuito, aclaró que se sintió feliz por haber salido de la competencia “luchando” y no por la lesión. “Salí dando la cabeza en alto”, dijo.

Sin embargo, admitió que en algún momento creyó que podría llegar a la final de “Exatlón México” tras su buen rendimiento de las semanas pasadas.

“Al final, para mí, lo más importante en la vida, no son los resultados, una medalla, no es un trofeo, sino las vidas que puedo tocar y las vidas que me tocan”, dijo. “Se quedaron los más fuertes, los más aptos”.

Nadaud no perdió el momento y también dedicó parte de su experiencia a Rosique, quien agradeció el gesto con la voz cortada.

“Lo mejor es que no sabemos dónde vamos a estar en 10 años”, dijo Rosique. “Gracias por darle esperanza a tanta gente, en verdad”.

El marcador de supervivencia de este domingo en “Exatlón Titanes vs Héroes” quedó a favor del equipo rojo con 10-7.

Con estas palabras PASCAL se despide del EXATLÓN, ¡gracias por cada punto! Nos despedimos con la porra de la sandía, Pasqui. ����#SupervivenciaEnExatlón ��

Con estas palabras PASCAL se despide del EXATLÓN, ¡gracias por cada punto! Nos despedimos con la porra de la sandía, Pasqui.

Exatlón México ¿Quién sigue en la competencia?



“Titanes”

Jazmin Hernández

Carmelita Correa

Heliud Pulido

Mati Álvarez

Patricio Araujo

Zudikey Rodríguez

Aristeo Cázaresç



“Héroes”