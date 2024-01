Pascacio López reaparece ante los medios y lanza mensaje a Vanessa Bauche y Sarah Nichols

Ciudad de México.- Pascacio López apareció ante los medios y afrontar los cuestionamientos sobre los señalamientos que Sarah Nichols y Vanessa Bauche en su contra, después de pasar 11 meses en prisión por presunto abuso a Nichols.

Ante las preguntas sobre las declaraciones de abuso contra Bauche, López. “Yo podría decir muchas cosas al respecto, pero ahí están los mensajes que son más claros, yo creo que, si tú le mandas una foto en lencería a alguien, eso habla más que mil cosas que pueda yo decir, más los audios, y sobre todo la mentira y la contradicción, porque ella dice que yo la maltrataba, y que la humillaba, y dices ‘bueno, entonces ¿cómo es que tenías esa convivencia con él?, de mandarle este tipo de mensajes’, o sea, no hay coherencia, no hay lógica, no hay congruencia”.

Lo mismo en el caso de Sarah Nichols, cuando decía que yo le había cometido esa atrocidad, entonces como 18 minutos después le dices ‘gracias, me la pasé muy bien’, y al otro día le dices ‘morenazo, ¿cómo amaneciste?, papacito ¿a qué hora vas por el pan?’, y mil y un mensajes, yo creo que es incongruente, ilógico, y que ojalá los medios también la cuestionaran al respecto, ‘¿cómo lo acusas de que te hizo tal?, y tú le mandabas esto y le querías conseguir un masaje en el spa donde tú ibas, y lo invitabas a salir después’”

Agregó.

Mensaje para Vanessa

Al ser cuestionado sobre si tenía un mensaje contra Vanessa, el artista manifestó: “Que Dios la bendiga, que Dios o a algo que le tenga fe que la libere de esa maldad que tiene para las personas, antes contra los hombres, pero ahora con las mujeres, tiene ese afán de atacar a la gente, de hacerle daño a la gente… ahora a Tenoch también lo quería ejercer acciones legales para meterlo a la cárcel, a Danielita Parra también”.

Cuando un reportero le mencionó si recomendaría que Bauche que se atienda en un psiquiátrico, López declaró: “Yo no soy nadie para recomendarle, yo solo le deseo que tenga paz en su alma, que tenga armonía y que encuentre algún camino de armonía.”.

Sobre si este incidente le ha provocado problemas con las mujeres al momento de querer entablar una relación, dijo: “Yo estoy seguro de quién soy, mi conciencia está muy tranquila, soy una persona tremendamente correcta, por así decirlo, simplemente me ha causado un poco más de alejarme o ser más precavido en contacto con cualquier tipo de persona porque desafortunadamente en este afán de esta señora contra mi persona, ha mandado a intentar hackearme de mi correo, las redes.''

Le provoca miedo

En este sentido, Pascacio confesó que hay una situación que si lo tiene con miedo. “Temo que ella invente más cosas, me da mucho miedo que ella invente, porque ya lo fue a inventar en una ocasión de que yo la amenacé, que le dejaron un letrero en su coche, en su casa, diciéndole que ya se estaba esclareciendo el caso contra Pascacio, y que te atienes a las consecuencias. A mí no me interesa ni amenazarla, no me interesa hacerle ningún tipo de daño físico a ella, para nada (…) por lo mismo ya no estoy viviendo yo en la ciudad, entre más lejos mejor”, expuso.

Con relación a los señalamientos de violencia de otras de sus exparejas como Irán Castillo e Ivonne Montero, López manifestó:

“Ivonne porque dijo que era celoso, pues yo creo que si el ser celoso fuera delito, todos nosotros estaríamos en la cárcel, y cuando pasó esto de la dentición Ivonne salió y dijo ‘a mí no me hizo nada que amerite denunciar a Pascacio’ (…) respecto de Irán lo único que puedo decir es que es triste ver que a una persona a la que le diste tanto amor, tanto de ella como a su hija, te desee el mal, sin haberle hecho algo malo”.

Retractarse de señalamientos

Finalmente, el actor invitó a sus colegas a retractarse públicamente de los señalamientos en su contra, destacando que no tomará acciones legales por denunciarlo sin fundamentos.

“Yo quisiera si ellas, algún día, tanto Sarah como Vanessa, salen y digan la verdad, de lo que realmente pasó, yo con eso estaría (conforme), hasta les firmo que no las voy a demandar penalmente ni civilmente, si ellas recapacitan y reconocen la verdad que esto fue todo un invento en mi contra”, remató.