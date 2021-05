Participante de “Survivor México” renuncia por salud mental

CIUDAD DE MÉXICO.- La tribu Jaguar del reality “Survivor México” ha perdido a otro integrante, pero no por haber sido expulsado, sino porque éste decidió renunciar por voluntad propia luego de ver deteriorada su salud mental.

Se trata de Dennis Arana, quien tuvo que decirle adiós al programa de supervivencia de Tv Azteca, luego de presentar fuertes episodios de depresión y ansiedad.

En la emisión de este miércoles, Carlos Guerrero “Warrior” convocó a una junta de emergencia del consejo para dar a conocer la situación que el ex integrante de “La Academia” atravesaba desde que ingresó a la isla.

“Survivor México trata de supervivencia, de vivir día a día, noche a noche bajo situaciones extremas, alta competencia. Survivor México tiene que ver con los triunfos pero también con esas derrotas y la capacidad inmediata de respuesta, para levantarse una y otra vez cuantas veces sea necesario, comenzó el presentador.

Luego de destacar que el programa pone a prueba la resistencia física y mental de sus participantes, el conductor reveló que un integrante de la tribu Jaguar acudió a la producción por problemas de salud mental.

“Desde hace algunos días un integrante de ustedes se ha acercado constantemente con nosotros. Es una situación que no podemos pasar por alto. Es por eso que estamos reunidos aquí esta noche. Para escuchar sus motivos, su versión y saber qué pasa, qué le atormenta y qué sucede. De quien hablo pertenece a la tribu Jaguar y hablo de Dennis“, expresó Carlos Guerrero.

“MI PRIORIDAD ES MI SALUD MENTAL”: DENNIS ARANA

Dennis abrió su corazón a los Jaguares y confesó que han sido días difíciles para él, pues es paciente de depresión y ansiedad desde hace mucho tiempo.

Yo sufrí depresión y ansiedad hace años, pero la traté y pensé que ya eso se había quedado atrás pero al llegar acá, a este estado, en estas circunstancias despertaron muchos chips en mí de miedos, fantasmas, y me di cuenta que hay cosas que te persiguen”, contó.

“Vine acá para demostrarme que soy capaz de muchas cosas y se las he mostrado desde el día uno y yo lo he visto, me he demostrado a mí. Dudé de mi al principio y también muchas veces da miedo decir lo que sientes porque la gente piense que eres débil, no soy débil”.

Con la voz quebrada, el participante dio a conocer su decisión de abandonar el reality, pues su prioridad ahora es recuperar su bienestar.

“Ya no comparto los mismos sentimientos de emoción, de ganar, de todo lo que se vive acá, siento que la esencia de Dennis ya no está aquí y me duele y quiero poner una balanza sobre qué es lo que más cuenta ahora", confesó.

"Es importante saber que ahorita tengo que ponerme a mí primero y poder recibir la atención que necesito y estar con mi familia, con la gente que me da ese soporte y saber que las circunstancias acá no me van a poder ayudar a seguir buscando esa estabilidad emocional y mental en mí y por eso tomé la decisión de abandonar Survivor”.

Lejos de recriminarle, sus compañeros se mostraron comprensivos y se despidieron entre abrazos y palabras emotivas de Dennis.