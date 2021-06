Park Seo-Joon podría unirse a Marvel junto a Brie Larson

LOS ÁNGELES, California. – Park Seo-Joon, popular actor y cantante coreano, reconocido internacionalmente por participar en la película ganadora al Oscar “Parásitos”, recibió una oferta para aparecer en una de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.



Según el portal surcoreano Naver Entertainment, Park Seo-Joon participará en la segunda parte de la película Capitana Marvel, por ello, el actor estaría viajando a Estados Unidos una vez que haya terminado de rodar “Concrete Utopia”, una producción coreana.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Sin embargo, la agencia del actor, Awesome ENT respondió “Sin comentarios” ante los rumores, pero sin afirmar o desmentir nada, por lo que aún no queda en claro si el intérprete surcoreano estará o no en la pantalla grande al lado de la actriz estadounidense Brie Larson.



Los rumores ganan fuerza con una declaración de la directora de Capitana Marvel



Según El Heraldo, la directora de la cinta, Nia DaCosta, ya había publicado en Twitter una foto de Park Seo-Joon con la descripción “Drama Boyfriend”. Hasta ahorita, lo que si está confirmado es la fecha de estreno de la película, la cual llegará el 11 de diciembre de 2022.



Si los rumores llegaran a resultar verdaderos, el actor surcoreano se uniría a Brie Larson (Capitana Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Iman Vellani (Kamala Khan, Miss Marvel) en el reparto de la película dirigida por DaCosta.



Cabe mencionar que esta película formará parte de la cuarta fase del Universo Marvel, de la cual ya se han dado a conocer algunos proyectos como WandaVision, Falcon y el Soldado del Invierno y Loki.



¿Quién es Park Seo-Joon?



Nacido en Seúl, Corea del Sur, el actor Park Seo-Joon hizo su debut en pantalla en el video musical “I Remember” de Bang Yong Guk en 2011.



En 2013 fue el conductor del programa muscial Music Bank desde octubre hasta abril de 2015. En marzo de ese mismo año hizo una aparición especial en la película “Be With You”.



El 31 de enero del 2020 se unió al elenco principal de la serie Itaewon Class donde dio vida a Park Sae-ro-yi, un hombre incapaz de aceptar la injusticia y busca vengarse de una importante empresa luego de la muerte de su padre.



Entre sus participaciones en series y películas se destacan: “Dream High 2” (2012), “Kill Me, Heal Me”, “She Was Pretty” (2015), “Parasite” (2019), “Record of Youth” (2020), entre otros.