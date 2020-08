Para Luz Edith Rojas es un honor que la comparen con su padre

Al ser hija del histrión Alberto Rojas, Luz Edith Rojas no ha quedado exenta de comparaciones por su trabajo también en la actuación.

Para ella más que un problema es un honor porque además piensa que ha demostrado que es buena.

Su padre, apodado "El Caballo", destacó en el cine mexicano desde finales de los 60 en la llamada comedia erótica. Es precisamente la comedia uno de los géneros en los que Edith se ha desempeñado.

"Cuando me encuentro en la comedia me encuentro en blandito porque definitivamente como se dice vulgarmente yo mamé la comedia porque mi padre tornó toda su carrera en esta área de la actuación; aunque él era un actor hecho y derecho, no nada más hacía comedia", comparte Edith.

"Me siento muy bien, como pez en el agua, aunque obviamente todo tiene su dificultad y yo con todo el corazón lo hago en primera porque me encanta, me hace sentir increíble y mi intención como actriz es conectar con los corazones y sentimientos de las personas", señala.

Para Edith cada vez que se enfrenta a un trabajo nuevo significa continuar esperanzada con el legado de su padre esperando que lo que hace sea digno.

La actriz estrenó el pasado fin de semana la serie "Piruletes y Amarretes" a través de Facebook Watch, espacio en el que se encuentra disponible el primer episodio y donde comparte pantalla con actores como Violeta Isfel.