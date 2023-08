Paolita Suárez de 'Las Pérdidas' pide a sus fans ya no mencionarle a Marlon Colmenares

Ciudad de México.- La influencer Paolita Suárez, integrante destacada de "Las Pérdidas", pidió a sus seguidores que ya dejaran de mencionarle a Marlon Colmenares, pues ya no pensaba seguir diciendo nada de él. Esto sucedió tras un episodio polémico que involucró un intercambio de memes entre ambos.

La discusión comenzó cuando Paola compartió un meme con un esqueleto acompañado del texto "El Pug esperando que le pida disculpas", haciendo referencia a la transmisión en vivo que Marlon y Wendy Guevara realizaron para aclarar detalles de su relación de amistad y desmentir diversos rumores en torno al venezolano. En esa transmisión, el modelo de OnlyFans exigió una disculpa por parte de las amigas de Wendy debido a los supuestos ataques en su contra.

Tras la burla de Paolita Suárez, Marlon respondió con otro meme del Ayuwoki, insinuando cómo debió haber sido la reacción de Paola al no asistir a la fiesta de Galilea Montijo debido a que no le proporcionaron la ubicación.

En una transmisión en vivo reciente, Paola expresó su deseo de no continuar hablando sobre Marlon Colmenares porque no valía la pena. Además, mencionó que su intento por limpiar su imagen generó más burlas y ataques que claridad o reconciliación. Finalmente, Paola también destacó que en México, Marlon Colmenares no es bien recibido por el público y que enfocarse en él es una pérdida de tiempo.

Es una pérdida de tiempo estar hablando de personas que ni en cuenta.”, afirmó. “Desde ahora en adelante, yo no voy a decir nada de él porque con el hate que le avienta la gente, con eso es más que suficiente.”

