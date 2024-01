Paola Suárez confiesa por qué no pudo defenderse de la agresión de su expareja, José de Jesús

LEÓN, GUANAJUATO. - La comunidad digital ha sido testigo de un alarmante suceso que involucra a Paola Suárez, conocida influencer trans integrante del grupo "Las Perdidas". Paola sufrió agresiones físicas por parte de su ex prometido, José de Jesús Castro Gómez, el pasado miércoles 10 de enero, justo después de que él le propusiera matrimonio.

A pesar de la brutalidad del incidente, Paola se encuentra ahora en su hogar, mostrando una notable mejora en su estado físico con el paso de los días. Este lamentable episodio ha generado un debate en las redes sociales, destacando la preocupante problemática de violencia que enfrentan las personas trans en su entorno, además de la posible vinculación con el abuso de sustancias, ya que se ha reportado que José de Jesús estaba bajo los efectos de alguna droga durante el ataque.

De este caso, algunas personas se han mostrado perplejas al cuestionar por qué Paola no se defendió durante la agresión. La influencer ha respondido a esta pregunta, señalando que el miedo la paralizó, impidiéndole reaccionar ante la brutalidad de José de Jesús.

«Veo muchos comentarios que la gente me dice que yo siendo un torote que por qué no me defendí, es que en ese momento te paniqueas. Y a mí me han criticado mucho que porque yo siendo un toro al lado de él y él bien flaquito, dicen "¿cómo no te defendiste?". Es que en el momento, no sé si lo han vivido, te paniqueas, te encierras. Y luego... Ay, no, ya no quiero platicar», expresó Paola.