Paola Rojas se expresa sobre chismes de amorío con Emmanuel Palomares

Ciudad de México.- Paola Rojas y Emmanuel Palomares fueron relacionados sentimentalmente después de que aparecieron bailando en la participación del actor en el programa Netas divinas.

Aunque la periodista tiene pareja, esta vez nuevamente se manifestó sobre los chismes de su supuesto amorío con el artista, y sin inmutarse dijo que es lo único que la ha acercado a Emmanuel.

No era cierto eh (el noviazgo), con J Balvin también (me relacionaron), sí, la verdad es que con Emmanuel lo que hemos, sí, bailamos rico juntos, o sea, nada más que eso, no hay más que mucho ritmo y ya me andaban… ¡imagínate!”