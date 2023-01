Paola Rojas reveló como pasaba año nuevo a lado de su expareja Zague

CIUDAD DE MÉXICO.- Paola Rojas es una de las conductoras con mayor renombre en la televisión, su transparencia y elegancia ha cautivado el corazón de su público que la ha apoyado incondicionalmente.

Hay que recordar que en su momento la conductora vivió un proceso doloroso durante su divorcio con su expareja Luis Roberto Alves, mejor conocido por el público como Zague, después de haberse públicado un video íntimo del exfutbolista.

Durante la transmisión del programa de ‘Netas Divinas’ la periodista reveló ante sus compañeras cómo era que los brasileños pasaban estas fechas de fiestas y las tradiciones que mantenían.

Paola reveló que este había sido el primer año después de su separación que pasaría la celebración acompañada de sus hijos, es por eso que se dedicó a que cada detalle estuviera perfecto según el portal de TVNotas.

Además la conductora recordó que sus hijos estaban acostumbrados a pasarla en el país ntal de su padre, por eso quiso hablar sobre cómo es el ambiente en estas fechas en aquel lugar.

Saltan las olas pidiendo deseos”: “Y luego ponen unas como velas acondicionadas que también se colocan a la orilla del mar, entonces ves toda la orilla del mar iluminada… Tienen como rituales muy lindos que ellos están acostumbrados a vivir en Año Nuevo” comentó.

Por último Rojas reveló que por esta razón llevaría a sus hijos a la playa para que sigan mantenido esta tradición, porque aparte es uno de los lugares donde más les gustas estar.

Paola Rojas ha pensado en presentarle una amiga a su expareja

Hace unos días durante una transmisión del programa Paola Roja reveló que después de haber sanado una de sus relaciones anteriores que no dio a conocer cual, ha llegado a pensar en presentarle una amiga a su expareja.

"No se si esto le has pasado, pero cuando hablas de una expareja y cuando de verdad ya no sólo rompiste si no que sanaste ya hay la suficiente distancia incluso para desearle un bien, pero además con todo lo que tienes que tomar en cuenta cuando hay hijos de por medio” comentó la conductora.