Paola Durante revela que su corazón ya tiene dueño

MONTERREY, Nuevo León.- A un año de convertirse en cristiana de la mano de Yuri y su esposo, el pastor Rodrigo, Paola Durante afirmó que ha encontrado la paz, pues está tranquila y además su corazón ya tiene dueño.



"Se llama Mario Cázares, llevamos un mes y medio y ya estamos viviendo juntos", dijo feliz Paola, quien recientemente presentó su libro No es Color de Rosa.





"Cierro el año con broche de oro, con la edición de mi libro, con mi pareja y estar con mi familia en Navidad y Año Nuevo".



La conductora y cantante viajará a Puerto Vallarta a celebrar las fiestas decembrinas.



"Mi vida ha cambiado mucho", aseguró la uruguaya.



Sus planes para el 2020 es hacer un showcase con una temática basada en su libro, además desea dar su testimonio de superación a mujeres que deseen escucharla.



"La idea es incluir canciones que tengan qué ver con lo que me ha pasado, y que cuento en mi libro. La idea es también presentarlo, ir a eventos donde me hagan preguntas", indicó.



Entre los temas que tiene vistos para el showcase que hara está "Necesito Amarme", de Alejandra Guzmán, que habla de superación personal.



"Canciones que tengan qué ver conmigo, con mi pasado, que motiven a la gente. Hace un año yo me volví cristiana", dijo.

"Estaba muy mal, muy deprimida tras la muerte de mamá (a causa del cáncer) y con todas las cosas que me habían pasado. Prácticamente, ya estaba en cama sin querer nada de la vida, ni trabajar".

Un amigo la llevó a la iglesia cristiana, ahí conoció a Yuri y a Rodrigo.

"La verdad es que llegué a estar muy mal. Ella me dijo que necesitaba a Dios en mi vida, y yo le dije: 'no necesito nada'. El pastor empezó a hablar, empecé llorar como loca y le pedí perdón a Dios por haber desconfiado de ´Él, sabiendo que Él siempre había estado ahí conmigo".

Aunque después, agregó, llegaron miedos y dudas, las cuales fueron resueltas por Yuri.

"Un amigo le dijo a Yuri que estaba muy mal, que ya no quería vivir. Yuri me habló, estuvo como tres o cuatro horas hablándome de Dios, y de la importancia de cambiar mis pensamientos.

"Después de eso tuve muchísima paz. Ella me dijo: 'Dios ya te perdonó'. Y ya tengo a mis libros en mis manos que ha sido mi mayor logro en la vida y ha sido mi descanso".

En el libro se habla de la amarga experiencia que tuvo Paola tras haber sido encarcelada y vinculada con el caso del asesinato del conductor Paco Stanley, hace 20 años, además de las experiencias que ha tenido como mujer.