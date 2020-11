Pantalla y violencia: las dos constantes en la vida de Eleazar Gómez

Eleazar Gómez se volvió el foco de atención tras ser detenido por haber intentado estrangular a su pareja, la modelo Stefany Solange Yavar, como indicaron los reportes policiacos. Esta no es la primera vez que es señalado por ejercer violencia hacia sus parejas sentimentales, pues en 2017 trascendió que su relación con la modelo Vanessa López terminó precisamente por la violencia.

En una entrevista concedida por la modelo al matutino "Hoy", dijo que tardó en decir el motivo real de su separación por temor, ya que Eleazar la tenía amenazada.

"Una vez peleamos en una cafetería y llegó la policía, obviamente teníamos miedo que se hiciera un escándalo, pero son cosas que al parecer a él no le importaban, si él estaba enojado lo demostraba". Poco después, Eleazar negó que hubiera ejercido violencia en su contra.

El actor es actualmente parte del elenco de la telenovela "La mexicana y el güero", donde interpreta a Sebastián de la Mora, un personaje homosexual con muchos conflictos al respecto. Aunque este y la música son sus proyectos más recientes, el actor ha pasado casi toda su vida en el mundo de la actuación.

Eleazar es uno de ocho hermanos, entre ellos los actores Zoraida y Jairo Gómez. Marco Antonio, Elizabeth, Alzair, Abel e Hixem son sus otros hermanos, éste último se suicidó hace 17 años.

En 2019, Eleazar dijo a una revista de circulación nacional que la muerte de Hixem había sido un duro golpe en su vida.

"Fue muy duro cuando mi hermano Hixem se suicidó, eso fue hace 16 años (cuando Eleazar tenía 15 y su hermano 18); es mi ángel de la guarda, siempre me encomiendo a él", dijo en ese tiempo a la revista.

Hixem era parte del grupo musical nacido en 1998, "Los Roller Gómez", donde estaban sus otros hermanos, Zoraida y Jairo. En alguna de sus canciones, el grupo infantil hablaba del respeto por los otros seres humanos, sin importar su origen, sus gustos musicales. Esta propuesta musical fue creada por Luis de Llano.

Su primer papel ante una pantalla fue para cine, cuando apenas tenía cuatro años y apareció en la película "Mi querido viejo", de 1990, junto a Vicente Fernández, aunque poco a poco fue teniendo más presencia en la pantalla chica, especialmente en telenovelas de corte infantil como Luz Clarita, de 1996.

En esta telenovela de Mapat López de Zatarain, Eleazar tuvo el papel de Martín, "el Chanclas", y compartió créditos con Daniela Luján y César Évora. También apareció en "Mi pequeña traviesa" y poco después protagonizó la telenovela "Cuento de navidad".

Para el 2002, Eleazar se convirtió en Brian Ríos para la teleserie "Clase 406" y años después, fue parte del elenco de la telenovela "Rebelde", donde también estaba su hermana Zoraida, pero antes ya había participado en historias como "Inocente de ti".

En esos años siguió participando en telenovelas ya de corte infantil- juvenil, como "Lola érase una vez", protagonizada por Eiza González y Aarón Díaz.

En 2009 fue el protagonista de "Atrévete a soñar", otra producción de Luis de Llano Macedo protagonizada por él y por Danna Paola, con quien tendría una relación amorosa que también tuvo sus situaciones de violencia.

"Miss XV", y "Amores Verdaderos" han sido otros de sus proyectos, y Eleazar también es voz de Hipo en "Cómo entrenar a tu dragón", y no sólo ha actuado, sino baila en programas de televisión como "Bailando por un sueño".

Entre sus proyectos recientes destacan la serie biográfica de Silvia Pinal y actualmente, "La mexicana y el Güero", protagonizada por Juan Soler e Itatí Cantoral. Hasta ahora la producción no ha externado una postura al respecto ni se sabe qué pasará con sus llamados, puesto que aún se encuentran en grabaciones.

Relaciones tóxicas

Actualmente, el actor se encuentra detenido por haber agredido a su actual pareja, Stefany, pero en 2017 Vanessa López revelaba situaciones violentas que habría vivido con Eleazar y que la llevaron a separarse de él, pese a que éste la desmintió incluso en el programa "Hoy".

"La verdad es que todo lo que ha declarado mi ex novia es falso, es un chisme, es un escándalo, e incluso ella me advirtió que iba a hacer todo esto, ya tenía más o menos un mes que habíamos terminado pero seguíamos en contacto por teléfono y me advirtió que me iba a hacer un escándalo", dijo en ese momento en el que el actor ya había comenzado otra relación.

Sin embargo, años antes no fue una declaración sino un video el que demostró la actitud de Eleazar hacia su entonces pareja, Danna Paola, pues la pareja fue captada discutiendo en un cine a mitad de la función. Aunque volvieron a la sala, al final tuvieron una acalorada pelea en la que, de acuerdo al video de una revista, Eleazar llama a Danna "la pinche putita de mierda", y ella lo llama a él "maricón". Luego de este agresivo encuentro, la pareja se reconcilió, pero tiempo después terminaron su relación.

¿Una canción dedicada a Danna Paola?

En últimos tiempos, Eleazar también se ha desarrollado por el lado musical y sus temas también han sido polémicos, como cuando lanzó, este 2020, la canción "No me puede olvidar", donde la modelo que aparecía fue señalada por el público inmediatamente por parecerse a Danna Paola y hasta tener el mismo estilo. Eleazar lo negó, y también negó que Danna le hubiera dedicado otra canción, "Sodio", donde habla de una relación con alguien que la cambia por un hombre.

Su faceta musical

El año pasado, Eleazar se unió al cantante Ian para crear el dueto "Ian y Eley", con el que han lanzado canciones como "Party Cochón", "No me puede olvidar".