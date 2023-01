Panic! At The Disco anuncia su separación tras 19 años juntos

El miembro de la agrupación Panic! At The Disco, Brendon Urie anunció la conclusión de este proyecto musical y aseguró que el grupo "no existiría más".

La banda logró tener gran aceptación durante sus 19 años de carrera musical, ahora por medio de un comunicado afirmaron que sus últimas presentaciones serán durante febrero y marzo en Europa y el Reino Unido.

"A veces, un viaje debe terminar para que comience uno nuevo", expresó Urie sobre la despedida y así también compartió está en la espera de su nuevo bebé junto a su pareja. "Espero con ansias esta próxima aventura. Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y con eso Panic! At The Disco ya no existirá".

Algunos de los sencillos que lograron catapultar a la banda entre las listas de reproducción fueron "House of memories", "Victorious" Y "I Write Sins Not Tragedies".