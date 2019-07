Palazuelos: ‘‘Luis Miguel era ahí una pelusa’’

CIUDAD DE MÉXICO.- La controversia de Luis Miguel y Roberto Palazuelos comenzó luego de que se diera a conocer una versión, no muy conveniente, del actor durante la serie del cantante.

En aquel entonces Palazuelos señaló que hubo muchos errores respecto a su relación con el Luis Miguel.

El tema ha salido nuevamente a la luz luego de que, durante una entrevista realizada por Gustavo Adolfo Infante, el empresario hablara de su historia de vida y de las fiestas que gozó en Los Pinos.

Palazuelos aclaró que nunca se peleó con el interprete de ''La Incondicional''. Que se trataba de una mentira a la que los escritores le habían sacado provecho.

Incluso reveló que recientemente se encontró con Luismi en un restaurante en Miami y platicaron por unos minutos.

Comentó que asistió en numerosas ocasiones a fiestas de hijos de expresidentes, circulo en el que Luis Miguel no encajaba.

''En aquel entonces yo sí tenía amigos verdaderamente poderosos, para los que Luis Miguel era ahí una pelusa al lado de ellos'', agregó.

Según información del portal de msn, Continuó afirmando que Luis Miguel tenía un avión viejo del año 1968 con el que no se podía llegar ni a Nueva York, a diferencia de los aviones de sus amigos como: Gerardo de la Madrid, uno de los hijos del expresidente, Miguel de la Madrid.

Palazuelos hizo hincapié en que no tiene nada que envidiarle al cantante.

''Yo nunca le voy a tener envidia a Luis Miguel. Yo no le tengo envidia a nadie, soy muy feliz con lo que soy. Nunca le he tenido envidia, siempre le he tenido admiración'', finalizó.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA