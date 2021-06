Padre de Naya Rivera revela la aterradora videollamada que tuvo con su hija antes de que muriera

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi un año de la muerte de Naya Rivera, el padre de la actriz reveló los momentos aterradores que vivió cuando su hija le realizó una videollamada, horas antes de declararla como desaparecida.

El 8 de julio del año pasado, la actriz y cantante, Naya Rivera, de 33 años de edad, salió de paseo con su hijo Josey, de 4 años, al Lago Piru, cerca de Los Ángeles, donde rentaron un bote y se adentraron al lago para disfrutar entre madre e hijo.

George Rivera, padre de la intérprete de “Santana López” en la serie de “Glee”, reveló a la revista People que el día en que su hija falleció ahogada, horas antes se había comunicado con ella vía FaceTime.

Supuestamente Naya le dijo que quería nadar con su hijo en el lago, pero quería consutarle si podía hacerlo, ya que el bote no tenía ancla, por lo que el hombre le dijo que no, que no se metiera al agua porque el viento se llevaría la nave.

Quería ir a nadar con Josey en medio del lago. Pude ver que soplaba el viento y mi estómago se encogió. No dejaba de decirle: ‘¡No salgas del bote! ¡No salgas del bote! Se alejará cuando estés en el agua’”, recordó George, quien es experto en navegación.

Destacó que luego de tres minutos de estar hablando con su hija mayor, la llamada se cortó y fue la última vez que habló con ella, ya que no salió viva de ese lugar.

“Fue simplemente desgarrador. Tenía un mal presentimiento que me estaba matando”, afirmó, sin saber que horas después su presentimiento se haría realidad, cuando le llamaron para informarle que su hija estaba desaparecida.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

El pequeño hijo de Naya, de 4 años, fue encontrado dormido y a la deriva, navegando en el lago, portando un chaleco salvavidas, sin la compañía de su madre, y al no encontrarla por ningún lado, fue reportada como desaparecida.

El niño relató a las autoridades que él y su mamá estaban nadando, y que él subió al bote, pero ella no. Recordó que su mamá lo ayudó a subir a la embarcación y cuando miró hacia atrás, ya no había nadie.

Cinco días después, el cuerpo sin vida de Naya Riveras fue encontrado por buzos expertos, flotando en una sección remota del lago.

Según informes, el equipo forense descartó que se haya tratado de un suicidio, ya que por el relato del niño, las autoridades creen que Rivera usó las pocas fuerzas que tenía para salvar a su hijo, pero que ella no pudo salir del agua.