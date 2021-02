Padre de Natasha Dupeyrón niega que la actriz haya sufrido abuso

CIUDAD DE MÉXICO.- Humberto Dupeyrón rompió el silencio luego de que su hija Natasha denunciara a través de un video en redes sociales que había sido víctima de abuso.

Tal como sucedió con Odín Dupeyrón, hermano de la actriz, ahora es su padre quien asegura no tener ningún conocimiento al respecto de las declaraciones de Natasha; sin embargo, en esta ocasión Humberto puntualizó que su hija no ha sufrido ninguna agresión en contra.

No, ella no, ella está en un grupo de mujeres que sufren este tipo de cosas, y está en pro de la mujer, y entonces ella defiende todas estas causas difíciles […] ella defiende a estas mujeres, es una mentira, y ella no lo dijo".

"Eso es mentira, nunca ha sufrido mi hija ningún tipo de problema, yo te lo diría, mi hija me habló para decir: ‘papá, yo no sé cómo entendieron estas personas que a mí me había pasado algo así, a mí no me ha pasado nada papá, y si te hablan para algo, tú diles que están equivocados’. El que difundió eso es una mentira”, dijo el actor en entrevista para el programa Sale el Sol.

De la misma forma, Dupeyrón, quien desde algún tiempo vive en La Casa del Actor, aseguró que de ser cierto el supuesto abuso, él habría hecho hasta lo imposible para que su hija obtuviera justicia contra la agresión.

“Yo te lo diría: ‘bueno, pues sí, ni modo, fue verdad, fue este tipo, ya lo metí al bote, ya no está aquí, ya sé quién fue’, pero no es cierto, no existe eso, no existe”, destacó.

Pese a estas declaraciones, los seguidores de Natasha esperan que en breve sea la propia actriz quien salga a aclarar su primer pronunciamiento, pues mientras unos aseguran que la artista no ha tenido la confianza de hablar del tema con su familia, otros han desestimado estos señalamientos de abuso que denunció.