Padrastro de José Eduardo Derbez opina sobre su bisexualidad

La sexualidad de José Eduardo Derbez sigue dando de qué hablar, y ahora es Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, quien habló abiertamente de las especulaciones con respecto a que el primogénito de la reconocida actriz es bisexual.

Debido a que Fayad ha sido muy cercano a José Eduardo desde su infancia, es que el político no pudo evitar los cuestionamientos sobre el tema, y por tal motivo explicó:

“No le di ninguna importancia. Ni le afectó a la familia, ni le afectó al Gobierno, porque la verdad de las cosas muchas veces algunas personas publican cosas que no son ciertas. Pero bueno, es una gente pública ya es un personaje público”.

No obstante, el esposo de Victoria dejó en claro que, si esas fueras las preferencias sexuales del actor, no tendría ningún problema con eso.

“Los personajes públicos estamos siempre expuestos, entonces tenemos que pensar por una parte que no nos debe de afectar, y si lo fuera tampoco nos afectaría. No lo vamos dejar de querer y no dejaríamos de querer a nadie por sus preferencias. No lo es, con mucho respeto a quien sí lo son, él no, pero si lo fuera lo querríamos igual”, remató.