Pablo Montero rompe el silencio tras ser acusado por Gaby Spanic de abuso sexual: "Si fuera cierto, hubiera denunciado"

MÉXICO.- El reconocido cantante Pablo Montero se encuentra nuevamente en medio de la polémica, esta vez debido a las acusaciones de abuso sexual lanzadas por la actriz Gaby Spanic. Durante su participación en el programa 'Secretos de Villanas', Spanic reveló un delicado encuentro con Montero mientras compartían espacio en 'La Casa de los Famosos'.

Las declaraciones de Spanic causaron sorpresa entre sus compañeras de programa y la audiencia, ya que Montero había sido previamente acusado de abuso sexual este año, aunque el caso fue desestimado.

Ante la exposición de la actriz, Montero respondió a través de notas de voz enviadas al conductor Alex Rodríguez, de “Siéntese quien pueda”, adoptando una postura de no dar importancia al tema.

Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es, si fuera, lo aclaro, pero con el mensaje que te mandé yo creo que está más que claro”

En sus declaraciones, el cantante afirmó que las acusaciones eran irreales y sugirió que, de ser ciertas, habría sido expulsado del programa. Además, cuestionó la falta de denuncia formal por parte de Spanic, poniendo en duda la veracidad de sus palabras.

Gaby Spanic detalló el presunto incidente en el que Montero la habría agredido sexualmente en un cuarto destinado a fumadores, narrando que el cantante intentó forzarla a besarlo y la agarró indebidamente.

Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así (con sorpresa) yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza… Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!’”