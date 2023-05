Pablo Lyle podría ser deportado a México

Ciudad de México.- La defensa de Pablo Lyle inició un proceso de apelación, después de ser condenado a 5 años de prisión y 8 de libertad condicional por homicidio involuntario.

Durante una entrevista para Ventaneando, la abogada Sandra Hoyos contó sobre el tema.

A la hora de tomar una apelación, la corte de apelación requiere que la transcripción del juicio entero […] más de 23 mil páginas, están cobrando más de 8 mil dólares, eso se tiene que entregar a la corte de apelación porque si no cómo va a saber la corte ¿qué exactamente se dijo?, ¿en qué momento?, y ellos no pueden fallar ni a favor ni en contra sin tener el beneficio de ese documento… en muchos casos donde la persona acusada no tiene abogado privado, sino que tiene abogado de oficio, muchas veces esas transcripciones se las dan gratuitamente, en este caso ese ha sido la pelea, que los abogados de Lyle dicen ‘¿por qué lo tenemos que pagar nosotros?’ […] y la corte tiene que ver todos esos pormenores el día viernes (5 de mayo) para decidir”