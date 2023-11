Ozuna busca apoyar a personas con problemas de salud mental a través de su música

Ciudad de México.- El cantante Ozuna, luego de su participación en el Flow Fest 2023, presentó su nuevo álbum "Cosmo" con una dedicación especial.

Durante una conferencia de prensa, destacó que este disco no solo está dirigido a sus seguidores más fieles, sino también a aquellos que enfrentan problemas de salud mental.

Ozuna instó a la reflexión y subrayó la necesidad de crear música que conecte con aquellos que atraviesan momentos difíciles, señalando la salud mental como uno de los mayores desafíos mundiales que merece mayor atención.

Ozuna presenta su nuevo álbum con un enfoque socia. FOTO: Instagram

La música de Ozuna tiene un compromiso social

El intérprete de "Criminal" explicó que, para poner su granito de arena, su nuevo disco tiene un sentido más social y espera que con su música pueda ayudar a aquellos que necesiten una palabra de aliento: "A veces no sabemos que estamos dentro de un declive en nuestra salud mental, no lo podemos reconocer, pero tal vez escuchando la música y si estás pasando por esa situación les dé un aliento",

Una de las principales razones por las que el puertorriqueño tomó esta decisión es porque varios de sus colegas han luchado con este tipo de situaciones y quiere compartir su mensaje al respecto.

Con más de una década de trayectoria, el cantante reveló que, aunque al principio de su carrera tenía planeado retirarse después de los 35 años, ahora sus planes han cambiado pues quiere seguir haciendo música y continuar arriba de los escenarios

"A veces decía que me retiraría a los 35 años, pero no me veo fuera de los medios, de las tarimas. A los 60 años no sé, pero en 10 (años) seguiré aquí", expresó.