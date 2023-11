Otto Sirgo reacciona a la propuesta amorosa de “La Chilindrina”

Ciudad de México.- Otto Sirgo reaccionó a la propuesta de Maria Antonieta de las Nieves, ya que ambos enviudaron recientemente.

Después de que la Chilindrina expresara que se siente sola y que busca la compañía de un hombre, en especial la de Sirgo, el actor respondió a dicho ofrecimiento.

Estaba viendo el programa Sale el Sol, vi la nota, y yo solo me empecé a reír, me empecé a reír porque nos conocemos desde hace mil años y hasta ahorita me estoy enterando que sale con una cosa así… además me agarró de improviso el comentario y me empecé a reír”

Confesó nervioso.

Abierto al amor

De la misma manera, Sirgo aclaró que para él todavía es muy pronto para pensar en rehacer su vida con otra mujer, aunque no está cerrado por completo al amor.

“Yo ahorita todavía no estoy para una relación, y dentro de un año voy a estar menos, no porque yo no estoy buscando nada, no estoy tratando de conseguir algo, para nada, mira, si de repente un día llega alguien y me mueve el tapete, yo no me voy a oponer, pero no lo voy a andar buscando, para nada”, explicó.

Sin embargo, Otto no dudó en bromear con la proposición de la intérprete y aclaró: “Obviamente no va a pasar nada, pero si pasara, yo preferiría que pasara con María Antonieta de las Nieves y no con “La Chilindrina””.

Algo en común

Finalmente, Sirgo expresó que no toma a mal la oferta de la actriz, sobre todo porque ahora los une algo en común, la muerte de sus parejas sentimentales.

“Si, acuérdate que ella y yo en pérdidas estamos empatados, pero yo le agradezco mucho a María Antonieta, de verdad jamás me imaginé que hubiera una sensación así de tu parte hacia mí, jamás, siempre fue la amistad que tuvimos, pero me dio mucho gusto oírlo, me dio mucho gusto verte, y ojalá algún día nos encontremos y nos veamos y platiquemos, nos reiremos y hablaremos de nuestras cosas”, remató.