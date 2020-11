Otro contagio en “Hoy”; “El Capi” Albores tiene Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que se temía está confirmándose poco a poco, pues todo indica que hay brote de Covid-19 en los foros del programa “Hoy”.

Luego de que esta semana se confirmara el diagnóstico de Lambda García y que Galilea Montijo permaneciera en cuarentena por sospecha de contagio, ahora Enrique “El Capi” Albores acaba de confirmar que tiene coronavirus.

A través de sus redes sociales, el especialista en la información del clima dijo que recibió su diagnóstico positivo esta mañana, razón por la cual permanecerá en casa a partir de hoy.

El día de ayer me practicaron una prueba de Covid, hoy a las 8:30 de la mañana me llegó el resultado y he salido positivo, razón por la cual estoy en casa”, dijo Albores en un video que publicó en Twitter.

Positivo siempre.... en las buenas y las malas... pic.twitter.com/NuqkB1rYJ5 — Enrique Albores (@CapAlbores787) November 4, 2020

El conductor aseguró que se encuentra bien y no siente ningún dolor, pues, por el momento, es asintomático.

“Soy asintomático, ni temperatura, oxigenación extraordinaria, no hay dolor de cabeza, no hay dolor de cuerpo, no hay diarrea, de hecho, me iba a ir a jugar golf hoy”, comentó.

Desde el viernes 31 de octubre, las alarmas se encendieron en el foro de “Hoy”, luego de que Ariel Miramontes “Albertano” estuviera invitado al programa, y unas horas después se confirmara que dio positivo a Covid-19.

Lambda García se ausentó este lunes del matutino de Televisa donde se celebraba un homenaje a la fallecida Magda Rodríguez, pues ese mismo día también confirmó que tenía coronavirus.

Galilea Montijo tampoco estuvo presente en el homenaje, ya que transmitió desde su casa por sospecha de Covid-19. Hasta la redacción de esta nota, sigue esperando los resultados de su prueba realizada este martes para conocer su diagnóstico.