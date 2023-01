Óscar Schwebel defiende su aspecto andrógino

Ciudad de México.- El cantante Óscar Schwebel aseveró que no le molestaban los comentarios sobre su aspecto física tras su regreso en los escenarios con OV7.

Además, el artista luce corsets, faldas, crop tops y otras prendas que han sorprendido a los seguidores de OV7; por lo que hubo distintas críticas, por lo que Óscar decidió manifestarse al respecto en Ventaneando.

Me considero una persona cisgénero, soy una persona heterosexual, pero que en cuanto a mi estética no tengo ningún problema en vestirme como se viste una chica. (Los tacones) fíjate que sí los probé en un par de ensayos, pero me di unos buenos tiznadasos, y hasta ahí quedó”

Explicó sobre sus preferencias.

Su gusto y estilo

Posteriormente, Schwebel explicó cómo surgió su gusto por este tipo de prendas. “La verdad es que toda esta onda andrógina nace porque soy un fanático empedernido de David Bowie, y de Lou Reed y de toda esta parafernalia glam rock. Incluso la señora Julissa que es como mi maestra de vida, cuando yo era un niño que me enseñaba todos estos ídolos del rock glam de los años 70, de lo cual yo me enganche”, detalló.

De la misma manera, el artista invitó a las personas de su género a probar este tipo de indumentaria. “No tengo miedo de ponerme una falda, no tengo miedo de pintarme las uñas, los labios, los ojos. Yo creo que a mí no me define una prenda, simple y sencillamente yo entro a una tienda y a veces se me hace más divertida la ropa de mujer que la de hombre, que se me hace bastante aburrida”.

Finalmente, el integrante de OV7 destacó que incluso su esposa lo apoya con sus gustos dentro de la moda. “Ella es la primera en decirme ‘me compré esto, pero creo que a ti también se te vería padre’. De hecho, se acaba de comprar en estas vacaciones un vestido y me dijo ‘este se te vería bien padre’, creemos en una libertad total y absoluta como pareja y creo que eso nos ha hecho mucho más unidos y fuertes”, dijo.