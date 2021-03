¡Orgulloso abuelo! Juan Soler comparte las primeras fotos de su nieta.

CIUDAD DE MÉXICO. – A sus 55 años, el actor argentino hace su debut como abuelo y comparte con gran orgullo y amor las primeras imágenes de su nieta recién nacida, Alfonsina, primogénita de la hija mayor de Soler, Valentina, quien dio a luz el pasado 17 de marzo.



Según reveló en sus redes sociales, el cual es un perfil privado, el parto de adelantó un mes y tuvo que quedar internada un par de días en el hospital, pero goza de excelente salud y ya está en casa al lado de su cariñosa familia.



Como era de esperarse, el orgulloso abuelo no tardó en mostrar la felicidad que sentía, compartiendo con sus seguidores una serie de fotos y videos de su pequeña nieta nacida en Argentina, país donde viven su hija y su yerno, a quien tuvo que conocer por medio de una videollamada.



El actor no ha dado muchos detalles al respecto, pero en una entrevista para ¡Hola! TV, no dudó en mostrar la alegría que sentía al enterrarse de la noticia:



Me encuentro feliz con la noticia que me dio mi hija Valentina, de 29 años, y su marido Pablo Malmierca, que me van a hacer abuelo… una hermosa nena que viene muy bien”, comentó el actor.