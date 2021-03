Operan a Cepillín y le colocan tornillos en la columna

Como parte de la cirugía a la que fue sometido esta tarde el payaso Ricardo González "Cepillín", se le tuvieron que poner tornillos, detalló su hijo Ricardo a EL UNIVERSAL.

El comediante y actor mexicano fue ingresado para la operación poco después de las 16:00 horas en el Corporativo Hospital Satélite y hasta las 9:50 de este domingo seguía en el quirófano.

"Ingresó a las 4:15 a cirugía, nos dijeron que era entre 5 y 6 horas y estamos en espera. Nos llaman cada hora y nos van diciendo que van progresando, que van bien, pero no nos dan muchos detalles".

"Lo último que supe es que le estaban poniendo unos tornillos y que iba bien, pero no sé más. Estamos con el estrés a todo lo que da".

Según compartió su hijo esta mañana, fue la tarde de ayer que Cepillín estuvo a punto de caerse de la escalera, se alcanzó a agarrar del barandal, pero derivado del incidente comenzó a sentir un dolor muy fuerte.

Desde las afueras del hospital esta noche su hijo adelantó lo poco que sabe de la intervención.

"Sé que tiene que ver con algún nervio, pero no sé exactamente porque como uno no sabe de medicina no quiero cometer un error y decir algo que no sea, me gustaría que luego se le pueda hacer una entrevista al doctor y ya les dé detalles".

"Ahorita lo que me importa es que él salga bien. Los médicos saben perfectamente lo que están haciendo, confío en ellos y en Dios que va a salir bien. Le están poniendo tornillos en la columna".

El comediante de 75 años despertaría una a dos horas después de la cirugía y tendrá que quedarse internado tres o cuatro días más por ello la familia agradece que celebridades muestran su apoyo ante este momento difícil.

"Angélica Vale nos ha estado apoyando en Estados Unidos porque esto es un proceso largo, no es rápido y no es barato. Todos los artistas nos están apoyando: Kuno Becker, Aracely Arámbula, influencers como Luisito Comunica, el Rey grupero y los que no son famosos también, empresarios están al pendiente de mi papá", compartió Ricardo.