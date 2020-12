Opciones para disfrutar la Nochebuena desde casa

Además de la cena de Nochebuena este año habrá algunas opciones para seguir disfrutando el festejo sin salir de casa. Debido a la pandemia los espectáculos más interesantes se han trasladado a la pantalla y pueden ser vistos a través de streaming.

Desde conciertos, obras de teatro y hasta programas especiales pueden estar en el itinerario de la celebración este

24 de diciembre. Presentamos algunas opciones para disfrutar desde casa.

Conciertos

Lo mejor: Concierto Navideño Radio Centro

Para comenzar el día con el entusiasmo navideño, a las 12:00 horas habrá una transmisión especial del Concierto Navideño Radio Centro, que este año sumará lo mejor de las tres ediciones pasadas, que se llevaron a cabo en el Auditorio nacional. Será a través de Ticketmaster Live.

#ConciertoNavideñoRadioCentro

¡No te pierdas lo mejor del Concierto Navideño Radio Centro desde casa!



La cita son los próximos días 24 y 25 de diciembre, un evento para disfrutar en compañía de la familia.



Da clic aquí para obtener tus boletos https://t.co/BT9mTnNSAz pic.twitter.com/808s1nW8TX — Classic Rock Universal (@ClassicRockUniv) December 22, 2020

Concierto Decembrino SAS

La Sociedad Artística Sinaloense ofrecerá un concierto decembrino no sólo en Nochebuena, sino también en Navidad. Durante el show la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, junto al dueto de Jazz "Aunt and uncle Jazz", tocará villancicos para amenizar la noche. Se trata de un concierto on demand, es decir que se puede acceder a él en cualquier momento; sin embargo será grabado y transmitido en vivo a las 20:00 horas. Los boletos se pueden adquirir en Boletia

Obras de teatro "Desastre Navideño"

Si amas u odias la Navidad, ¡no importa! En esta obra, 10 personajes pueden complacer cualquiera de los dos sentimientos además que te harán reír y reflexionar acerca de estas fechas. Cada función es distinta y puedes elegir al actor que quieras ver.

Hay funciones hasta el 7 de enero y este 24 de diciembre serán Damaris Flores y Edwin Aguilar quienes se encarguen del "Desastre Navideño". Los boletos se adquieren en Boletópolis.



"La Villa de Santa Claus"

Con la voz de Xavier López "Chabelo" como narrador, "La Villa de Santa" abrirá sus puertas por streaming. Es una obra digital en la que se resuelven dudas como ¿quién es Santa Claus?, ¿de dónde viene? y ¿por qué regala juguetes? Participan otros veinte actores, entre ellos Rubén Cerda y Mario Sepúlveda. Los boletos están en Eticket.

❄️�� Con una impresionante escenografía llega a #eticketLive "La Villa de Santa Claus", donde el amigo de todos los niños "Chabelo" es el narrador de esta bella puesta en escena.

�� ¡Le encantará a chicos y a grandes! Entra https://t.co/QKBSVlfQhb para más información. ������ pic.twitter.com/qGInRlTCLt — ETICKET (@eticket) December 21, 2020



Programas especiales "Exatlón Navidad"

La competencia deportiva que se transmite en televisión de lunes a jueves a partir de las 19:30 horas emitirá una edición especial con Cena Navideña. Aunque aún no se revelan los detalles, el año pasado los concursantes incluso recibieron la visita física de sus familiares.

Para la reina de los niños la época navideña es una fecha muy importante, en la que se puede compartir ilusión y esperanza, por eso preparó un especial de Navidad que transmitirá en su canal de YouTube el 24 de diciembre a las 15:00 horas.