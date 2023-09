Olivia Rodrigo lanza nuevo trailer de su anticipado álbum 'GUTS'

ESTADOS UNIDOS.- A tan solo dos días del lanzamiento de su segundo álbum de estudio 'GUTS', Olivia Rodrigo ha revelado un nuevo tráiler del proyecto y revelado otra gran sorpresa.

El cortometraje tiene la intención de recrear un antiguo infomercial de televisión para promocionar su nuevo álbum.

#GUTS out september 8th. call for your free consultation ☎️ pic.twitter.com/bRDbSkkwKv— olivia’s livies �� (@LiviesHQ) September 6, 2023

Por otro lado, se reveló que 'GUTS' tendrá una edición deluxe que incluirá cuatro pistas más, que se titulan "Obsessed", "Scared of My Guitar", "Stranger" y "Girl I've Always Be".

La intérprete de "Favorite Crime" ha estado insinuando un toque mucho más maduro y rockero para su segundo álbum, algo que se ha dejado ver en los primeros adelantos "Vampire" y "Bad idea right?".

Mientras que 'SOUR' giró en torno al sentimentalismo y la primera ruptura romántica, 'GUTS' supondrá ser un relato de crecimiento y la angustia que dicho proceso trae consigo.