Olivia Rodrigo interpreta dueto con Sheryl Crow

TIJUANA.- El viernes pasado la cantante Sheryl Crow se unió a Olivia Rodrigo durante su presentación en Bluebird Café en Nashville para cantar la legendaria canción ‘If It Makes You Happy’.

Rodrigo compartió un poco de la colaboración en Instagram junto con una foto de las dos donde posan en sillas de salón de belleza con revistas Vogue en las manos. En el video las dos artistas cantan suavemente el coro de la canción mientras están sentadas juntas en un escenario pequeño.

Por su parte, Crow compartió la publicación de Rodrigo en su perfil de Instagram con la descripción “El día más divertido de todos…”

Las dos artistas se conocieron en el evento ‘Mujeres en la Música’ de los premios Billboard en 2022, cuando Crow presentó el premio ‘Mujer del año’ a Rodrigo.