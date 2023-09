Olivia Rodrigo arremete contra "The Idol" de The Weeknd y Lily-Rose Depp

ESTADOS UNIDOS.- Una de las series más anticipadas de este año también resultó ser una de las más polémicas, pues pese a contar un un elenco repleto de estrellas de Hollywood, "The Idol" se ganó las críticas e indiferencia de los espectadores, incluyendo a Olivia Rodrigo.

En una reciente entrevista con The Guardian, la intérprete de "Traitor" fue cuestionada sobre la serie, que muestra una interpretación bastante oscura de la industria musical, y le preguntan si la ha visto.

Oh, no. No tengo ganas. Recuerdo salir de "Barbie" y decir: 'Vaya, hace tanto tiempo que no veo una película centrada en la mujer de una manera que no sea sexual o sobre su dolor o su trauma'”, afirmó la cantante.

Una de las principales críticas que recibió "The Idol" fue el tratamiento que le dieron a la protagonista femenina, interpretada por Lily Rose-Depp, respecto a su coprotagonista masculino.

En múltiples ocasiones, el personaje de "Jocelyn" fue sexualizado y cosificado por "Tedros", interpretado por The Weeknd, el cual fungía un rol de gurú de la música en la industria y líder de un culto.

De este modo, muchas personas omitieron ver dicha serie o la abandonaron en cuanto vieron que las banderas rojas. En su lugar, tal como Olivia mencionó, decidieron encontrar refugio en otros contenidos más respetuosos con la mujer, como la exitosa película de "Barbie"