Olivia Collins explica encontronazo entre su hija y periodista

Ciudad de México.- Olivia Collins se manifestó sobre la llegada que protagonizó en el funeral de Julián Figueroa, en donde tuvo un encontronazo con Mónica Castañeda, conductora de Ventaneando.

La actriz contó que reaccionó de esa manera, ya que algunos medios y reporteros la provocaron en ese momento.

Por supuesto que no (buscaba un altercado con la prensa), lo que menos quería era hablar, por respeto a mi amiga y Julián, no podía hacer nada, y se salió de las manos”

Explicó la artista durante su más reciente encuentro con los reporteros.

La causa

Asimismo, Olivia recalcó que el incidente se propició por la actitud de Castañeda. “Fue la persona esta periodista o reportera, pateó a mi hija, fue muy agresiva, se puso adelante del carro, algunos de ustedes estuvieron, lo vieron, y pues se mostró agresiva con mi hija y eso está grave, y sí la pateó”, declaró.

Finalmente, Collins admitió que todos los presentes no estaban en su mejor momento cuando ocurrió el altercado, aunque subrayó que su descendiente solo se defendió de la integrante de Ventaneando.

“Creo que la desesperación, el dolor, y las confusiones, y las emociones en ese momento no están bien, ni de parte de ustedes ni de uno mismo, que haya pateado a mi hija, ese fue el motivo por el que mi hija hizo una seña que no es protesta, fue reacción y no fue para todos los periodistas, fue en especial para esa señora”, remató.