Oh Yeong-su inicia juicio por conducta sexual inapropiada

Ciudad de México.- Oh Yeong-su, conocido por su papel en la serie de Netflix ''El Juego del Calamar'' iniciaría un juicio por conducta sexual el 3 de febrero.

El caso señala que en el 2021, una mujer presentó una denuncia en donde señaló que el actor la había tocado de manera inapropiada en el 2017.

Aunque las autoridades cerraron el caso en abril del 2022, la carpeta se abrió nuevamente a solicitud de la víctima, de acuerdo a la agencia noticiera Yonhap.

Niega agresión

El reconocido intérprete ha negado previamente el reclamo a través de un comunicado dado a conocer por la emisora coreana JTBC.

“Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé porque (la persona) dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”, expuso al respecto.

Yeong-su obtuvo el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto por su papel en la exitosa serie de Netflix, además de obtener la nominación al Primetime Emmy como Mejor Actor de Reparto.

Otros proyectos

Conjuntamente de sus actuaciones en producciones teatrales Oh Yeong-su formó parte de series de películas y programas de televisión coreanos, incluidos God Of War y A Little Monk.

Con respecto a El Juego del Calamar se espera una segunda temporada, misma que está en desarrollo y se espera su lanzamiento en 2024.