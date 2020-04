Ofelia Medina confiesa que rechazó la herencia de María Félix

La actriz mexicana Ofelia Medina, reconocida por protagonizar telenovelas como Lucía Sombra y Paloma, reveló que en su juventud, Enrique Álvarez Félix (hijo de la afamada actriz mexicana María Félix, una de las figuras más importantes de la Época de Oro de cine mexicano) le ofreció en dos ocasiones toda la herencia de “La Doña”, con la condición de casarse con él, según relató a través de una entrevista para el programa El Show de las telenovelas.

Tras protagonizar la telenovela Rina en 1977, el hijo de María Félix le extendió la oferta:

Meses después de la novela, Enrique me propuso matrimonio, me dijo que por qué no nos casábamos, que sería lindísimo. Yo le dije que era el halago más grande que me habían hecho en mi vida, pero que yo no creo en el matrimonio y no me hubiera casado con él”, confesó la actriz.