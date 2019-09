"Nunca voy a hablar mal de mi hija", Alejandra Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.-A pesar de estar distanciadas desde hace meses, Alejandra Guzmán considera que el amor hacia su hija, Frida Sofía, es más grande que cualquier diferencia.



Durante la promoción de su nuevo disco, Live at the Roxy, la cantante argumentó que sus problemas con ella pueden solucionarse.



Yo voy a estar siempre para ella, siempre la voy a amar, nunca voy a hablar mal de mi hija, nunca voy a hablar mal de mi sangre, jamás.



"Lo que más quiero es acercarme, abrazarla y perdonarla, igual que ella puede perdonarme a mí de muchas cosas", afirmó la intérprete.



Aunque su hija arremetió contra ella por supuestas agresiones físicas y verbales, la artista le deseó éxito en su nueva carrera musical. Y entre los 12 temas que conforman su disco, la rockera incluso le dedicó "La Vida Sigue".

"Le deseo lo mejor, sé que tiene todo para llegar mucho más allá que yo, ella tiene oído absoluto, sabe tocar piano, desde chavita ya sabía.



"Espero que tenga sus éxitos, veo un reflejo de mí en ella, es mi hija. Lo que más le deseo es que sea feliz, que encuentre amor; quien la ame, que la respete y le dé su lugar", dijo Guzmán.



Negando los señalamientos sobre el supuesto amorío con la ex pareja de su hija, la intérprete de "Mírala, Míralo" aseguró sentirse en paz, pues ella nunca ha mentido sobre su relación con Frida Sofía.



"Realmente no estaría tan tranquila si esto fuera cierto, si la acusación que yo (salgo) con el galán, pues no, yo no estaría tan tranquila; yo estoy en paz, yo soy honesta.



"Nací de una madre trabajadora y a mí me enseñaron a eso, a trabajar. A mí nadie me regala nada, eso es lo mismo que yo le voy a enseñar a ella", añadió.



Si bien la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal también se ha enfrentado a problemas de salud, aseguró que con Live... demostrará que su fortaleza aún prevalece.

"No es fácil siempre querer dar lo mejor. Creo que con este disco me divierto, vuelvo a mis raíces, sin nada que no es mío, creo que ya no me parecía a mí misma. Ahora vendo energía y mi alma porque amo el escenario".