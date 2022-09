'Nunca he vacilado sobre el camino que quiero seguir”: Nicole Kidman

Ciudad de México.-El camino de Nicole Kidman hacia la cima de Hollywood ha estado marcado por la disyuntiva de elegir entre mantener la salud mental y física y elegir proyectos prometedores que le exigían sacrificios personales, confesó durante su participación en el foro México Siglo XXI, su primera visita a la CDMX.

Ante los 10 mil becarios de la Fundación Telmex Telcel reunidos en el Auditorio Nacional, Kidman afirmó que “nunca he vacilado sobre el camino que quiero seguir”. Desde los cuatro años comenzó a actuar en pequeñas obras y, con el apoyo de sus padres, persistió en su decisión hasta alcanzar papeles protagonistas y los principales reconocimientos internacionales.

“Siempre les digo a las personas jóvenes que van empezando: No dejes que nadie que rompa tu espíritu. Yo lo escuché mucho, no tienes los nervios, eres muy alta, muy esto muy el otro, eres australiana. Escuche muchas cosas. Yo quería ser una actriz global. Hubo muchísimos no que tuve que escuchar”, confesó.

La familia, tema central en la vida de Nicole Kidman

La noche anterior salió del set de grabación, durmió con su familia, y a la mañana siguiente dejó a sus hijas en la escuela y tomó el vuelo que la trajo a la Ciudad de México. Este nivel de trabajo solo es posible gracias al apoyo de su esposo, el músico Keith Urban, y sus dos hijas, según explicó sobre el papel central que la familia tiene en las decisiones que toma.

Y añadió: “De eso se trata. Si el equilibrio de pierde, si las cosas salen mal, esto se los digo a los estudiantes, muchos de ustedes quieren tener familias, quieren ver como equilibrar todo esto es difícil. Pero perfectamente asible, siempre y cuando ustedes hagan preguntas, que necesitas tú, como puedes hacer para lograrlo y llegar allí. Todos juntos”.

Foto: Abdiel Ortega

Sobre su labor humanitaria, citó la labor de sus padres quienes fundaron el Centro Kidman de ayuda psicológica, en Australia, como punto referente. Su labor por la lucha contra el cáncer viene de cuando su madre padeció la enfermedad y la joven Nicole tuvo que aprender los cuidados necesarios, y desde entonces esta causa ha sido central en su labor filantrópica.

Tómalo con calma

“Tengo niñas de 14 y 11 años. Verlas aprender del mundo y crecer es para mí lo más extraordinario. Espero haber pavimentado su vida para que sea maravillosa para ellas y todos los jóvenes, que nosotros les demos el mundo que se merecen. Es una gran responsabilidad”, dijo.

Como consejo, la actriz ganadora de un Óscar y nominadas decenas de veces a otros premios, dijo: “Tómalo con calma. A ustedes (el auditorio) le diría tómenlo con calma porque muchísimas veces cuando uno es estudiante uno tiene expectativas altísimas de las cosas, ustedes ya tienen la personalidad de quiero lograrlo, quiero llegar allí. Vayan por todo, es un mundo maravilloso”.

Kidman concluyó con un mensaje: “Les deseo lo mejor en su vida. Sé que muchísimos de ustedes son becarios, ¿verdad? Qué maravillosa oportunidad de ser un becario. Me da gran felicidad que la tengan. Vayan y cambien el mundo”.