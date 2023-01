Nuevo heredero de los Hilton, anuncia Paris su primer hijo

El primer hijo de la millonaria pareja, un niño, fue recibido por Paris Hilton, de 41 años, y su esposo Carter Reum.

La famosa mediante sus redes sociales dio a conocer la noticia, y escribió, “ya eres amado más allá de las palabras”, junto a la imagen donde sujeta la pequeña mano de su hijo.

Según el portal People Paris Hilton iniciaba el año 2023 siendo madre, y fue gracias a una madre sustituta que lograron concebir al niño.

Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé”, menciona Paris en la publicación.

La empresaria el dicimbre pasado en entrevista con el medio People, externaba sus planes de maternidad, y detalló que Reum y ella inicaron el tratamiento de fertilización in vitro (FIV) en pandemia.

La gran pareja

“Empezamos a ir, sabíamos que queríamos formar una familia, y yo pensaba ‘este es el momento perfecto. Por lo general, estoy en un avión 250 días al año, y vamos a tener todos los huevos almacenados y listos’, y tenemos toneladas de ellos esperando”.

En el primer mes de 2020 circulaba fuertemente el rumor de que Hilton se encontraba en una relación con Carter Reum, un hombre empresario de 39 años. En Febrero del mismo años la multimillonaria despejaba la duda al hacer publica su relación mediante Instagram.

“Feliz aniversario, mi amor. Lo que más me gusta en este mundo es crear nuevos recuerdos a tu lado. Tus besos son mágicos. Me encanta ser tuya y saber que tú eres mío”, escribió Paris.

La pareja celebró su unión nupcial en novimbre del 2021 en Bel-Air, LA. El festejo duro tres días.