Nueva versión de "The Bodyguard" prepara Warner Bros

Los Ángeles.- Warner Bros, está alistando una versión renovada de la película "The Bodyguard", que en 1992 protagonizaron Whitney Houston y Kevin Costner.



Por el momento se desconoce el reparto de la nueva cinta, cuyo guión está actualmente en manos de Matthew López, un autor de origen puertorriqueño que triunfó en Broadway con la obra "The Inheritance" y ha estado nominado a los premios Tony.



El proyecto de recuperar la historia de "The Bodyguard" con una nueva versión llevaba encima de la mesa desde 2011, llegándose a especular con combinaciones tan dispares como Chris Hemsworth y Tessa Thompson o Channing Tatum y Cardi B para protagonizarla. Ninguna pareja fue confirmada.



"The Bodyguard" fue un rotundo éxito comercial, recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo y aún continúa emitiéndose por televisión.

Más de 45 millones de copias vendidas





Con más de 45 millones de copias vendidas, la cinta ostenta el título de la banda sonora más vendida de todos los tiempos, con la mayoría de canciones interpretadas por Houston.



La cantante, que falleció en 2012 a los 48 años, fue una de las voces más populares de las décadas de 1980 y 1990 y se consagró como estrella internacional gracias al tema "I Will Always Love You" que interpretó para la película.